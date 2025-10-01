In Gmun­den wird künf­tig wie­der schnel­ler gefah­ren. Der Gemein­de­rat hat in sei­ner jüngs­ten Sit­zung die umstrit­te­ne 40-km/h‑­Re­ge­lung im Orts­ge­biet auf­ge­ho­ben und die Rück­kehr zu 50 km/h beschlossen.

Nach rund 45 Minu­ten Dis­kus­si­on wur­de mit den Stim­men von ÖVP, SPÖ, FPÖ und NEOS die Ände­rung mehr­heit­lich beschlos­sen, wäh­rend die Grü­nen dage­gen votier­ten. Zwei Man­da­ta­re der ÖVP ent­hiel­ten sich.

Ganz ver­schwin­det das lang­sa­me­re Tem­po jedoch nicht: In der Innen­stadt bleibt die Begeg­nungs­zo­ne mit 20 km/h eben­so bestehen wie die 30-km/h‑­Be­schrän­kun­gen in meh­re­ren Wohn­ge­bie­ten und im Umfeld von Schu­len. Damit gilt künf­tig ein dif­fe­ren­zier­tes Tem­po­li­mit, das die Ver­kehrs­si­cher­heit in sen­si­blen Berei­chen wei­ter­hin berück­sich­ti­gen soll.

“In der gest­ri­gen Sit­zung des Gmund­ner Gemein­de­ra­tes wur­de deut­lich mehr­heit­lich die Rück­kehr zu einem Tem­po­li­mit von 50 km/h im Orts­ge­biet beschlos­sen. Durch die­se Ent­schei­dung ist nun defi­ni­tiv Recht­si­cher­heit gege­ben. Der büro­kra­ti­sche, tech­ni­sche und finan­zi­el­le Auf­wand für den Erhalt des Tem­po-40-Limits ist ein­fach zu hoch und steht in kei­ner Ver­hält­nis­mä­ßig­keit mehr”, so Bür­ger­meis­ter Ste­fan Krapf.

FPÖ-Frak­ti­ons­ob­frau Dina Fritz ver­weist dar­auf, dass die Frei­heit­li­chen bereits vor über 2 Jah­ren den Antrag auf Auf­he­bung des „flä­chen­de­cken­den 40ers“ ein­ge­bracht haben, der damals kei­ne Mehr­heit erhielt. Nach­dem nun auch das LVwG die Mei­nung ver­tritt, dass die Ver­ord­nung gesetz­wid­rig ist, sehe man sich mit einem „blau­en Antrag in einem schwar­zen Män­tel­chen“ konfrontiert.

“Für mich ist und war der 40er im Stadt­ge­biet nie stim­mig, und ich bin über­zeugt, es hät­te bes­se­re Lösun­gen zur Ver­kehrs­be­ru­hi­gung gege­ben. Am Ende des Tages wur­den tau­sen­de Straf­man­da­te ohne gesetz­li­che Grund­la­ge aus­ge­stellt”, so WIA Gemein­de­rat Phil­ipp Wiatschka.