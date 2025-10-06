Bei der 63. Sechsseenregatta in Mondsee holte sich der Gmundner Ruderverein nach zuletzt vier 2.Plätzen den Gesamtsieg in der Mannschaftswertung vor den Vereinen vom Attersee (RV Seewalchen), vom Wallersee (RC Möve Salzburg), vom Waginger See in Bayern (Waginger RV), vom Mondsee (RC Mondsee) und dem Wolfgangsee (RC Wolfgangsee). Mit einer großartigen Mannschaftsleistung von den Schülern über die Juniorinnen, die allgemeine Klasse und den Mastersruderern (Altersklasse über 36 & 50) sowohl bei den Frauen als auch den Männern wurde der Wanderpokal wieder zurück an den Traunsee gebracht und der insgesamt 46. Sieg von bisher 63 Veranstaltungen gefeiert!
