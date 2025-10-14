In Altmünster und Traunkirchen standen am Montagabend vier Feuerwehren, der Rettungsdienst und die Polizei bei der Suche nach einer abgängigen älteren Frau im Einsatz.

Eine Bewohnerin einer sogenannten Generationenwohnanlage galt seit dem Nachmittag als abgängig. Die Frau soll gegen 17:00 Uhr offenbar zuletzt gesehen worden sein. Seither fehlte von der Frau jede Spur. Gegen 19:30 Uhr wurden die ersten von letztlich vier Feuerwehren zur Suchaktion alarmiert. Zwei Drohnen der Feuerwehr unterstützten bei der Suche aus der Luft. Ein Waldstück, Betriebsgelände, der Uferbereich des Traunsees und weitere Gebiete im Nahbereich wurden abgesucht. Am späten Abend fehlte von der Abgängigen nach wie vor jede Spur.

Quelle:

laumat.at