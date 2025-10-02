Zeitgenössischer Latin-Jazz dominiert auch das Herbstprogramm der Jazzfreunde Bad Ischl. Als nächstes kann man zuhören und zuschauen, wie virtuos der kubanische Saxophonist Ariel Brínguez und der spanische Pianist
Xavi Torres „The Art Of Dialogue“ beherrschen.
Die Sensibilität von Ariel Brínguez trifft auf den energie-geladenen Xavi Torres. Die Luft ist hoch angereichert mit Liebe und Poesie, ausgedrückt durch Melodien, die aus dem Himmel zu kommen scheinen. Der Bolero wird zur treibenden Kraft hinter einem Erlebnis, das bewegen und überraschen soll.
Xavi Torres (1991) gehört zu den herausragenden jungen Musikern der europäischen Szene. Seine Musik ist äußerst einfallsreich und melodisch, seine mediterrane Herkunft weiß er mit klassischer Musik und südamerikanischen Rhythmen zu verbinden. Er hat bereits mehrere internationaler Preise zugesprochen bekommen.
Ariel Brínguez (1982) aus Santa Clara, Kuba, hat sich international durch die Zusammenarbeit mit einigen der renommiertesten Musiker des Jazz und der lateinamerikanischen Musik hervorgetan: Chucho Valdés, David Murray, Larry Willis, Orlando Valle oder Paquito D’Rivera.
Mit seinem aktuellen Album “The Art Of Dialogue” hat das Duo soeben den Latin Grammy für das beste Jazzalbum gewonnen.
Konzert mit Unterstützung der Acción Cultural Española.
Hörprobe 1 — “Ver Un Angel”
Hörprobe 2 — Ariel Bringuez bei den NDR-Jazzkonzerten 2024
Donnerstag, 16. 10., 19.30 Uhr
Landesmusikschule Bad Goisern
Eintritt: € 26,00; ermäßigt € 10,00 / € 22,00
Vorverkauf: https://ticketing.salzkammergut.at/de/buyingflow/tickets/14886/22229/
