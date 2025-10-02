Zeit­ge­nös­si­scher Latin-Jazz domi­niert auch das Herbst­pro­gramm der Jazz­freun­de Bad Ischl. Als nächs­tes kann man zuhö­ren und zuschau­en, wie vir­tu­os der kuba­ni­sche Saxo­pho­nist Ari­el Brín­guez und der spa­ni­sche Pianist

Xavi Tor­res „The Art Of Dia­lo­gue“ beherrschen.

Die Sen­si­bi­li­tät von Ari­el Brín­guez trifft auf den ener­gie-gela­de­nen Xavi Tor­res. Die Luft ist hoch ange­rei­chert mit Lie­be und Poe­sie, aus­ge­drückt durch Melo­dien, die aus dem Him­mel zu kom­men schei­nen. Der Bole­ro wird zur trei­ben­den Kraft hin­ter einem Erleb­nis, das bewe­gen und über­ra­schen soll.

Xavi Tor­res (1991) gehört zu den her­aus­ra­gen­den jun­gen Musi­kern der euro­päi­schen Sze­ne. Sei­ne Musik ist äußerst ein­falls­reich und melo­disch, sei­ne medi­ter­ra­ne Her­kunft weiß er mit klas­si­scher Musik und süd­ame­ri­ka­ni­schen Rhyth­men zu ver­bin­den. Er hat bereits meh­re­re inter­na­tio­na­ler Prei­se zuge­spro­chen bekommen.

Ari­el Brín­guez (1982) aus San­ta Cla­ra, Kuba, hat sich inter­na­tio­nal durch die Zusam­men­ar­beit mit eini­gen der renom­mier­tes­ten Musi­ker des Jazz und der latein­ame­ri­ka­ni­schen Musik her­vor­ge­tan: Chu­cho Val­dés, David Mur­ray, Lar­ry Wil­lis, Orlan­do Val­le oder Paqui­to D’Rivera.

Mit sei­nem aktu­el­len Album “The Art Of Dia­lo­gue” hat das Duo soeben den Latin Gram­my für das bes­te Jazz­al­bum gewonnen.

Kon­zert mit Unter­stüt­zung der Acción Cul­tu­ral Española.

Hör­pro­be 1 — “Ver Un Angel”

Hör­pro­be 2 — Ari­el Brin­guez bei den NDR-Jazz­kon­zer­ten 2024

Don­ners­tag, 16. 10., 19.30 Uhr

Lan­des­mu­sik­schu­le Bad Goisern

Ein­tritt: € 26,00; ermä­ßigt € 10,00 / € 22,00

Vor­ver­kauf: https://ticketing.salzkammergut.at/de/buyingflow/tickets/14886/22229/