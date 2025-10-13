Nach der Rückkehr des bisherigen Cheftrainers Andreas Heraf ins Profigeschäft zum SC Schwarz-Weiß Bregenz wollte der Vereinsvorstand schnell Klarheit auf der Schlüsselposition des Cheftrainers schaffen. Sportchef Christoh Brummayer, der die Traunseestädter als Cheftrainer mit Punkterekord zum Meistertitel in der Landesliga West 2023/24 geführt hat, übernimmt vorerst bis zum Sommer 2026 das Traineramt. Ihm steht das bewährte Trainerteam um Co-Trainer Johannes Grafinger und Torwart-Trainer Simon Winkler zur Seite.

SVG-Präsident Gerhard Riedl: „Christoph ist absolut die beste und naheliegendste Option in dieser Situation. Er kennt die Mannschaft sehr gut und hat den SV Gmundner Milch bereits in souveräner Manier zum Meistertitel geführt. Auch als Interimstrainer im letzten Jahr hat er sofort das Feuer wieder entfacht und positive Resultate geliefert. Der gesamte Vorstand und auch die Fans haben großes Vertrauen, da er in der Vergangenheit immer ein Erfolgsgarant war.“

Brummayer wird die Ämter des Cheftrainers und Sportdirektors fortan in Personalunion ausüben und kann dabei auf die volle Unterstützung der gesamten SVG-Familie zählen.