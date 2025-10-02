Ohne Zwei­fel, wir leben heu­te im „Kunst­stoff­zeit­al­ter“! Der­zeit wer­den bereits in etwa 400 Mil­lio­nen Ton­nen Kunst­stof­fe pro Jahr her­ge­stellt, jedoch nur ein klei­ner Teil davon wie­der­ver­wen­det. Kunst­stof­fe sind fan­tas­ti­sche Mate­ria­li­en, die in allen Berei­chen unse­res moder­nen Lebens Anwen­dung fin­den, von der Gesund­heits­für­sor­ge bis zur Ver­pa­ckung, und damit unser Leben wie wir es heu­te füh­ren zu einem guten Teil erst mög­lich machen. Die Fle­xi­bi­li­tät, mit der Mate­ria­li­en für jede spe­zi­fi­sche Anwen­dung maß­ge­schnei­dert wer­den kön­nen, erschwert jedoch auch deren Wie­der­ver­wen­dung. So wer­den nur weni­ger als 10% der kom­mu­na­len Kunst­stoff­ab­fäl­le in den USA recy­celt, was bedeu­tet, dass der größ­te Teil ver­brannt oder auf Depo­nien gela­gert wird. Die Rück­ge­win­nung von Res­sour­cen (Recy­cling) gewinnt dage­gen zuneh­mend an Bedeu­tung. Es müs­sen jedoch wei­te­re Leit­li­ni­en, Stra­te­gien und Rah­men­be­din­gun­gen geschaf­fen wer­den, um die Ent­wick­lung hin zu einem geschlos­se­nen Mate­ri­al­kreis­lauf zu beschleunigen.

In die­sem Vor­trag wer­den ver­schie­de­ne Aspek­te des Recy­clings von Kunst­stof­fen erör­tert, von der not­wen­di­gen Vor­be­hand­lung des Abfalls bis hin zu den unter­schied­lich mög­li­chen Recy­cling Strategien.

Refe­rent: Univ.-Prof. DI Dr. Chris­ti­an Pau­lik, Insti­tut für Che­mi­sche Tech­no­lo­gie orga­ni­scher Mate­ria­li­en, Johan­nes Kep­ler Uni­ver­si­tät Linz

Univ. Prof. DI Dr. Chris­ti­an Pau­lik ist Lei­ter des Insti­tuts für Che­mi­sche Tech­no­lo­gie orga­ni­scher Mate­ria­li­en an der Johan­nes Kep­ler Uni­ver­si­tät Linz, Öster­reich. Er erwarb sei­nen Mas­ter und PhD in Tech­ni­scher Che­mie an der Johan­nes Kep­ler Uni­ver­si­tät Linz im Bereich Polymerwissenschaften.

1995 begann er sei­ne Kar­rie­re bei Borea­lis, einem füh­ren­den Unter­neh­men im Bereich Poly­o­le­fi­ne, in der zen­tra­len For­schungs- und Ent­wick­lungs­ab­tei­lung. Nach ver­schie­de­nen Posi­tio­nen in der glo­ba­len For­schungs- und Ent­wick­lungs­or­ga­ni­sa­ti­on von Borea­lis kehr­te er 2010 in die Wis­sen­schaft zurück und nahm das Ange­bot der Johan­nes Kep­ler Uni­ver­si­tät an. In sei­ner aktu­el­len For­schung kon­zen­triert sich Prof. Pau­lik auf die Poly­me­ri­sa­ti­on und die Struk­tur-Eigen­schafts-Bezie­hun­gen von Poly­o­le­fi­nen und Spe­zi­al­po­ly­me­ren, z. B. mela­min­ba­sier­ten Mate­ria­li­en und anti­mi­kro­biel­len Poly­me­ren, 3D-Druck von Poly­me­ren und Hoch­druck-Bio­tech­no­lo­gie. Er ist außer­dem auf dem Gebiet der Poly­me­r­ad­di­ti­ve und bio­ba­sier­ten Res­sour­cen tätig.