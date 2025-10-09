Ein 47-jähriger Arbeiter aus dem Bezirk Vöcklabruck ist am Donnerstag bei Bauarbeiten in Innerschwand schwer verunglückt. Der Mann stürzte bei Arbeiten im ersten Stock eines Rohbaus mehrere Meter ab und musste mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden.

Sturz von Ziegelmauer in fünf Meter tiefen Graben

Der 47-Jährige war am Donnerstagnachmittag gegen 15:25 Uhr im ersten Stock eines Rohbaus in Innerschwand mit Arbeiten beschäftigt. Dabei verlor er auf einer Ziegelmauer plötzlich das Gleichgewicht und stürzte rund fünf Meter tief in einen darunterliegenden Graben.

Kollegen alarmierten sofort die Rettungskräfte

Durch die lauten Hilfeschreie wurden Arbeitskollegen auf den Unfall aufmerksam und verständigten umgehend die Einsatzkräfte. Der Mann wurde schwer verletzt, vor Ort notärztlich erstversorgt und anschließend in das Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck eingeliefert.

Quelle: LPD OÖ