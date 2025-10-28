Wie jedes Jahr sieht man am Straßenrand nun die mahnenden weißen Kreuze des ARBÖ. Sie sollen als Erinnerung an die vielen tödlich verunglückten Straßenteilnehmer dienen und auch ein Mahnzeichen für alle Verkehrsteilnehmer sein. Auch diese Woche waren wieder Franz, Gerhard und Patrick THALLINGER vom ARBÖ Ortsclub Gmunden unterwegs und haben 30 dieser weißen Kreuze aufgestellt. Sie machen dies freiwillig und unentgeltlich, fertigen auch diese Mahnkreuze an und überholen sie durch neue Anstriche etc. Daher von dieser Seite und im Namen des ARBÖ Ortsclub Gmunden ein herzliches DANKESCHÖN!

Es ist nicht selbstverständlich, dass Menschen wie Franz, Gerhard und Patrick ihre Freizeit opfern und diese wertvolle „Arbeit“ erledigen. Wir Straßenteilnehmer sollen auch beim Vorbeifahren kurz nachdenken, in Stille der Opfer gedenken und dadurch zur Vorsicht, speziell jetzt in dieser Zeit mit Nebel, schlechter Sicht und Veränderung der Straßenverhältnisse, ermahnt sein. Auch das Wechseln auf Winterbereifung (falls es noch nicht geschehen ist) ist dringend notwendig. Dann steht einer guten und unfallfreien Fahrt nichts mehr im Wege!