Altmünster am Traunsee, 7. Oktober 2025 – Trotz kühler Temperaturen, Dauerregen und extrem matschiger Bedingungen gingen am vergangenen Dienstag zahlreiche Läuferinnen und Läufer bei der Crosslauf-Bezirksmeisterschaft in Altmünster an den Start. Auch die HAK/HAS Bad Ischl war mit einem starken Team vertreten – und durfte sich über beachtliche Erfolge freuen. Insgesamt meldeten sich 18 Schülerinnen und Schüler, um in den unterschiedlichen Kategorien ihre Schule zu vertreten.

Besonders herausragend war einmal mehr Hannes Mayr, der sich in seiner Altersklasse souverän den 1. Platz sicherte und damit erfolgreich seinen Titel als Bezirksmeister verteidigte. Mit kraftvollen Schritten und einem klug eingeteilten Rennen ließ er der Konkurrenz keine Chance – selbst die schwierigen Passagen, die durch den Dauerregen extrem rutschig waren, meisterte er mit beeindruckender Lauftechnik. Sein klarer Sieg unterstreicht seine aktuell starke Form und macht Hoffnung auf weitere Top-Platzierungen bei den kommenden Landesmeisterschaften in Schwanenstadt. Neben Hannes qualifizierte sich auch das gesamte Herrenlaufteam mit außergewöhnlich guten Ergebnissen von Rang 4 bis 6: Michael Heininger als Vierter, gefolgt von David Dober und Xaver Pesendorfer.

Auch Helene Zopf zeigte in der höchsten Damenklasse eine starke Leistung. In einem stark besetzten Teilnehmerfeld erkämpfte sie sich den 3. Platz und durfte damit verdient aufs Podest steigen. Ihr Durchhaltevermögen und Kampfgeist – besonders auf den längeren Anstiegen – wurden am Ende belohnt.

Die Veranstalter lobten die hohe Beteiligung und das faire Miteinander – trotz der herausfordernden äußeren Bedingungen. Der Crosslauf in Altmünster bewies erneut, dass echte Läuferherzen auch vor Kälte und Dreck nicht zurückschrecken – im Gegenteil: Genau das macht den Reiz dieser Disziplin aus.