Ver­gan­ge­nen Mitt­woch durf­ten wir gemein­sam mit unse­rem Feu­er­wehr­ka­me­ra­den Tho­mas Pilz sei­nen 50. Geburts­tag fei­ern. In kame­rad­schaft­li­cher Run­de ver­brach­ten wir einen gesel­li­gen Abend und bedan­ken uns bei Tho­mas herz­lich für die Ein­la­dung und das Essen.

Tho­mas ist ein beson­de­rer Teil unse­rer Mann­schaft: Vor drei Jah­ren, im Alter von 47 Jah­ren, ent­schied er sich, der Frei­wil­li­gen Feu­er­wehr Bad Ischl bei­zu­tre­ten – ein soge­nann­ter Spät­ein­stei­ger, wie man ihn sich nur wün­schen kann. Sein Ent­schluss, sich in die­sem Lebens­ab­schnitt noch in den Dienst der All­ge­mein­heit zu stel­len, ver­dient höchs­ten Respekt. Umso mehr freu­en wir uns, dass Tho­mas seit­her aus dem Feu­er­wehr­all­tag nicht mehr weg­zu­den­ken ist.

Mit gro­ßem Enga­ge­ment hat er seit sei­nem Ein­tritt meh­re­re Funk­tio­nen über­nom­men. Unter ande­rem ist er die rech­te Hand unse­res Schrift­füh­rers und unter­stützt die­sen mit vol­ler Tat­kraft. Sei­ne ver­läss­li­che Art ent­las­tet nicht nur unse­ren Schrift­füh­rer, son­dern trägt wesent­lich zum rei­bungs­lo­sen Ablauf in der Ver­wal­tung bei.

Als Not­fall­sa­ni­tä­ter und Diplo­mier­ter Gesund­heits- und Kran­ken­pfle­ger beim Öster­rei­chi­schen Bun­des­heer bringt Tho­mas wert­vol­les medi­zi­ni­sches Fach­wis­sen mit, das er bei Ein­sät­zen und beson­ders auch bei der Aus­bil­dung in Ers­ter Hil­fe und dem feu­er­wehr­me­di­zi­ni­schen Dienst ein­bringt. Sei­ne Erfah­rung und Ruhe in stres­si­gen Situa­tio­nen sind für die gesam­te Mann­schaft ein ech­ter Gewinn.

Lie­ber Tho­mas, wir dan­ken dir für dei­nen Ein­satz, dei­ne Kol­le­gia­li­tät und dei­nen Bei­trag zum Zusam­men­halt in unse­rer Feuerwehr.