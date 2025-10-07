Vergangenen Mittwoch durften wir gemeinsam mit unserem Feuerwehrkameraden Thomas Pilz seinen 50. Geburtstag feiern. In kameradschaftlicher Runde verbrachten wir einen geselligen Abend und bedanken uns bei Thomas herzlich für die Einladung und das Essen.
Thomas ist ein besonderer Teil unserer Mannschaft: Vor drei Jahren, im Alter von 47 Jahren, entschied er sich, der Freiwilligen Feuerwehr Bad Ischl beizutreten – ein sogenannter Späteinsteiger, wie man ihn sich nur wünschen kann. Sein Entschluss, sich in diesem Lebensabschnitt noch in den Dienst der Allgemeinheit zu stellen, verdient höchsten Respekt. Umso mehr freuen wir uns, dass Thomas seither aus dem Feuerwehralltag nicht mehr wegzudenken ist.
Mit großem Engagement hat er seit seinem Eintritt mehrere Funktionen übernommen. Unter anderem ist er die rechte Hand unseres Schriftführers und unterstützt diesen mit voller Tatkraft. Seine verlässliche Art entlastet nicht nur unseren Schriftführer, sondern trägt wesentlich zum reibungslosen Ablauf in der Verwaltung bei.
Als Notfallsanitäter und Diplomierter Gesundheits- und Krankenpfleger beim Österreichischen Bundesheer bringt Thomas wertvolles medizinisches Fachwissen mit, das er bei Einsätzen und besonders auch bei der Ausbildung in Erster Hilfe und dem feuerwehrmedizinischen Dienst einbringt. Seine Erfahrung und Ruhe in stressigen Situationen sind für die gesamte Mannschaft ein echter Gewinn.
Lieber Thomas, wir danken dir für deinen Einsatz, deine Kollegialität und deinen Beitrag zum Zusammenhalt in unserer Feuerwehr.
