Ja da hat das Sprichwort „Wenn Englein reisen, wird sich das Wetter weisen!“ zu 100 Prozent gepasst. Eine große Reisegruppe von mehr als 50 Teilnehmer des Pensionistenverbandes Ortsgruppe Gschwandt machte sich am Donnerstag 23.10.2025 mit Busreisen FRÖCH Laakirchen auf den Weg nach Hinterstoder. Dort angekommen hat Reiseleiterin Heidi Hampl eine Führung im Alpineum, das im Gemeindegebäude untergebracht ist, vereinbart. In zwei Gruppen mit je einem Museumsführer wurde zur Geschichte des Stodertales die Schwerarbeit der Holzknechte, die alpine Erschließungsgeschichte des Toten Gebirges und die Entwicklung des Schisportes von den Anfängen bis zum Weltcup ausführlich erklärt. Viele Ausstellungsstücke veranschaulichten dies in perfekter Form und die Museumsführer erklärten alle Einzelheiten im Detail.

Anschließend machten sich die reiselustigen Pensionisten und Mitreisenden entweder zu Fuß oder per Tälerbus in Richtung Schiederweiher und zum Mittagessen in das Gasthaus Polsterlücke auf ein gutes Bratlessen auf den Weg. Und dies bei Sonnenschein und teilweise windigem Fönwetter mit fast zu warmen Temperaturen. Der Schiederweiher mit in allen Farben leuchtender Umgebung zeigte sich von seiner schönsten Seite. Nach dem deftigen und ausgezeichneten Mittagsmahl ging es wieder retour Richtung Ortszentrum Hinterstoder, wo um 16:00 Uhr die Heimreise mit vielen schönen Eindrücken angetreten wurde. Als alle Reiseteilnehmer im Bus waren fing es auch zu regnen an. Ja wenn Englein reisen!