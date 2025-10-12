Am 10. Oktober 2025 zeichnete die ASKÖ-Bundesorganisation im Haus des Sports im Spiegelsaal in Wien Sportvereine sowie Trainerinnen und Trainer für ihr großartiges Engagement aus. Von jedem Bundesland wurden drei Vereine (Plätze 1 – 3) mit dem ASKÖ-Jugendförderpreis ausgezeichnet, Trainer wurden sechs geehrt.

Die Preise wurden von ASKÖ-Präsidenten Hermann Krist mit Vizepräsidenten Mag. Dr. Thomas Zacharias überreicht. Aufgrund der ausgezeichneten Leistungen von Nina Gaisberger im Schach belegte die ASKÖ Bad Goisern den zweiten Platz von OÖ beim Jugendförderpreis.

Nina Gaisberger begann mit neun Jahren (Jg. 2008) in der ASKÖ Bad Goisern mit dem Schachspiel. Ihr Talent wurde gleich erkannt. 2024 wurde sie Staatsmeisterin im Schnell- und Blitzschach (Klasse U 16), heuer Vizestaatsmeisterin im normalen Bewerb (Klasse U 18). Auch die Trainerausbildung absolvierte sie.

Der Erfolg beweist, dass intensive Jugendarbeit im Verein Früchte trägt. Auch in anderen Sektionen der ASKÖ Bad Goisern ist Jugendförderung ein Schwerpunkt.

Präsident Hermann Krist betonte, dass Jugendförderung Perspektiven schafft und die Gesellschaft stärkt und dass Jugendförderung eine überaus bedeutende Investition in die Zukunft ist.

Die ASKÖ Bad Goisern gratuliert Nina Gaisberger zu ihren hervorragenden Leistungen aufs Herzlichste. Dank gebührt auch dem Schachjugendbetreuer Manfred Stieger mit seinen Helfern.