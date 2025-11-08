Vom 3. bis 8. November 2025 fand bei der Feuerwehr Ottnang am Hausruck der Maschinisten-Lehrgang des Bezirks Vöcklabruck statt. Insgesamt 39 Feuerwehrmitglieder aus dem gesamten Bezirk nahmen an der Ausbildung teil, um die verantwortungsvolle Aufgabe des Maschinisten in ihren Feuerwehren übernehmen zu können. Unter der Leitung von Hauptbrandinspektor des Fachdienstes Alois Doninger, dem Verantwortlichen für die Ausbildung im Bezirk, vermittelten die Ausbildner in einem Theorieabend, einem Gerätekundeabend sowie einem praxisorientierten Ausbildungstag das notwendige Wissen und Können. Im Mittelpunkt standen die grundlegenden Tätigkeiten eines Maschinisten, insbesondere das Bedienen und Warten der Tragkraftspritze sowie der Umgang mit sämtlichen Geräten, die im Feuerwehrdienst benötigt werden. Ein Maschinist muss alle technischen Gerätschaften sicher bedienen und im Bedarfsfall auch kleine Reparaturen selbst durchführen können. Zum Abschluss des Lehrgangs bedankte sich Abschnittsfeuerwehrkommandant Hannes Niedermayr bei Alois Doninger mit seinem engagierten Ausbildnerteam und bei allen Teilnehmern für ihre Bereitschaft, diese wichtige Funktion innerhalb der Feuerwehr zu übernehmen und gratulierte den neuen Maschinisten zur erfolgreich bestandenen Prüfung ebenfalls wünschte er ihnen alles Gute für ihre zukünftigen Aufgaben im Feuerwehrdienst.