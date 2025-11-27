Einen Jubeltag feierten heute Mittwoch 26.11.2025 die „Häkel- und Strickliseln“ der Häkelrunde Gschwandt im Gasthaus RABL in Gschwandt. Vor 40 Jahren, genau am 26.10.1985 wurde aus einem lustigen Gespräch beim „drei Gemeinde Wandertag“ in Kirchham die private Initiative der Häkelrunde Gschwandt geboren. Die Gründungsmitglieder Regina Viertbauer, Heidi Hampl und Traudi Aichinger waren hell auf begeistert und konnten in kurzer Zeit viele Frauen aus der Umgebung rund um Gschwandt überzeugen und begeistern. Im Nu hatte sich eine Runde von 20 Frauen jeden Dienstag, damals im „Gschwandtner Wirtshaus“ bei Fam. Bumberger und jetzt im Cafe Mayr St. Konrad jeden Mittwoch 14:00 Uhr getroffen und gehäkelt, gestrickt, gemalt und gebastelt so lange es das „Sitzfleisch“ erlaubt.

Im Pfarrsaal Gschwandt gab es dann auf Anfrage von Hilde Lahninger früher Ausstellungen und einen Weihnachtsmarkt mit Fimo Broschen, Seidenmalerei, Kunststrickereien, Häkel,- und Strickwaren, Kunsthandwerke aus alten Handarbeiten, Klöppelwaren und sonstigen Raritäten und Basteleien. Auch wurden im Gastgarten des Gasthauses Bumberger ein Standlmarkt abgehalten und der Punsch, Kuchen, selbstgemachte Köstlichkeiten und die angefertigten Kunstwerke waren weit über die Grenzen von Gschwandt bekannt. Zum Jahresablauf gehörten und gehören auch gemeinsame Ausflüge, die den Teamgeist der regen Häkelrunde immer gestärkt haben.

In den Sommermonaten und eigentlich das ganze Jahr über wurde und wird an den Handarbeiten wie Socken, Hauben, Deckerl, Puppen, Dekowaren und vielen mehr eifrig gearbeitet und dann in den letzten Jahren beim Weihnachtsmarkt, früher im Pfarrheim und jetzt im Gschwandtner Weihnachtsmarkt in der Volksschule den begeisterten Besuchern präsentiert und verkauft. So auch beim diesjährigen Weihnachtsmarkt am 28. und 29.11.2025. Ein großer Teil der Einnahmen kommt einem caritativen Zweck zur Unterstützung von sozial schwächeren Gemeindebürger in Gschwandt zu Gute.

Na dann liebe „Strickliseln“ auf die nächsten 40 Jahre. Und wer Interesse an der Häkelrunde Gschwandt hat bitte gerne bei Regina Viertbauer +43 664 2043747 oder Heidi Hampl +43 650 7104985 melden, Ihr werdet herzlich Willkommen geheißen!