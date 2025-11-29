Wieder war es soweit! Heute Freitag 28.11.2025 öffnete der Adventmarkt in Gschwandt in und vor der Volksschule seine Pforten. Stimmungsvoll wurden am Vorplatz der Volksschule Hütten für alle Vereine des Ortes aufgestellt, in denen der kulinarische Teil des Adventmarktes angeboten wurde. In der Schule selbst hatten an die 40 Aussteller ihre selbst gefertigten Handarbeiten aus verschiedensten Materialien liebevoll aufgestellt und für den Verkauf vorbereitet. Um 14:00 Uhr ging es los und die Besucher strömten aus allen Richtungen zum bereits weit über die Grenzen hinaus bekannten Adventmarkt in Gschwandt.

Einen ersten Höhepunkt des ersten Tages gab es dann in der gegenüber liegenden Pfarrkirche. Dort war der große Auftritt der Kids zum Adventkonzert. Direktorin Annemarie Hauer und ihr fleißiges Team haben wochenlang mit den Volksschulkindern Lieder und eine Weihnachtsgeschichte einstudiert und dann in der bis auf den letzten Platz gefüllten Pfarrkirche aufgeführt. Die Begeisterung bei den Kids und den Besuchern war grenzenlos. Zwischenapplaus und am Ende Standing Ovationen war der Lohn der fantastischen Darbietung.

Anschließend ging es zurück zum Adventmarkt, wo dann jeder das richtige Geschenk oder Lieblingsstück erwerben konnte. Der Zulauf an Besucher zeigte, dass der Adventmarkt in Gschwandt zu einem Fixpunkt im Jahreskalender geworden ist. Morgen Samstag 29.11.2025 geht es ab 14:00 Uhr weiter und mit der Adventkranzweihe in der Kirche um 16:00 Uhr beginnt auch die Adventszeit 2025. Für alle Kids kommt um 18:00 Uhr dann der Nikolaus mit Gefolge auf den Vorplatz der Volksschule und hat natürlich auch Geschenke mit. Für alle Spätentschlossenen gibt es noch wunderschöne Adventkränze zu kaufen. Mit dem Adventmarkt in Gschwandt kommt auch die Vorfreude auf die stille Zeit im Jahr!