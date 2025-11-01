Mit einer heiligen Messe, abgehalten von Pfarrer Alois Kainberger wurde am Donnerstag 30.10.2025 der „Tag der Junggebliebenen“ des Pensionistenverbandes Ortsgruppe Gschwandt feierlich begonnen. Die Messfeier wurde durch Professor Walter Kienesberger musikalisch auf der Kirchenorgel begleitet und als Gedenken an die verstorbenen Mitglieder des Pensionistenverbandes Gschwandt abgehalten.

Anschließend ging es in das Gasthaus Silbermair in St. Konrad zur Feier der Jubilare mit gemeinsamen Mittagsessen. Auch hier gab es zu flotten Melodien eine musikalische Begleitung durch Walter Rennhofer, lustige Geschichten von Erna Binder und für alle Geburtstagsjubilare ein Glaserl Sekt, überreicht durch den Vorsitzenden des PV Gschwandt Kurt Vierbauer, der bei seinen Begrüßungsworten alle anwesenden Mitglieder herzlich begrüßte. Der Tag der Junggebliebenen ist ein Fixpunkt im Jahresverlauf des PV, der von allen mit Freude besucht wird. So verging die Zeit wieder einmal viel zu schnell und die paar schöne, gemeinsamen Stunden bleiben noch lange in Erinnerung.