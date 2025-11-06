Zwei israelische Bergsportler mussten am Mittwochmittag vom Polizeihubschrauber aus der Drachenwand bei St. Lorenz geborgen werden.

Gegen 12:30 Uhr gerieten die beiden 51-jährigen Männer auf dem als Schwierigkeitsgrad C/D eingestuften Klettersteig in Not. Sie waren gemeinsam mit einem 38-jährigen Bergführer aus Salzburg unterwegs, den sie über eine Online-Plattform gebucht hatten.

Im Bereich der 13. Sektion („Seilbrücke“) verloren beide Kletterer plötzlich vollständig ihre Kraft und waren weder zum Weiter- noch zum Abstieg fähig. Der Guide setzte daraufhin einen Notruf ab.

Die Bergrettung, ein Alpinpolizist sowie der Polizeihubschrauber „Libelle Yankee“ rückten an. Alle drei – der Guide und seine beiden Gäste – konnten schließlich per Taubergung sicher ins Tal gebracht werden.

Verletzt wurde niemand.