Beim 2. Krampus Großlauf am 13.12.2025 in Gschwandt bei Gmunden, organisiert von den Gschwandtner Höllenteufel mit Beginn ca. 18:00 Uhr verwandelt sich der Ort in ein wahres Höllenspektakel! Bereits beim ersten Krampuslauf der Gschwandtner Höllenteufel im Dezember 2023 hat diese Brauchtumsgruppe bewiesen, dass sie ein Spektakel der Superlative veranstalten können. Und dies wird am 13.12.2025 sicher mit folgenden Gruppen sicher getoppt werden:
Aus Nebel, Rauch und Schatten erheben sich die:
Tartaros-Pass
Viechtwanger Tramboch Teufeln
Aurachtola Bergteufeln
Devils of Destruction
Spitzberger Schiachperchten
Traunsee Teufel
D`zwiedan Lausbuam
Konrada Höllnbruat
The Bad-Devils
Pinsdorfer Pecus Pass
Rossleithner Höllnbruat
Agathola-Schiachperchten
Gschwandtner Höllnteufel
Klauswoid Teifen
Reindlmühler Schluachtn Kramperl
Rinnerkogl Pass
Viechtauer Schiachperchten
Dewigwendt Pass
Kreuzrunsn Teufeln
Laakirchner Traunteifln
Taurus Pass Altmünster
Traunstoapass
Bereiten Sie sich vor auf Funkenflug, Kettenrasseln und infernalisches Treiben – dieser Abend wird nichts für schwache Nerven!
