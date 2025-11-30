Beim 2. Krampus Großlauf am 13.12.2025 in Gschwandt bei Gmunden, organisiert von den Gschwandtner Höllenteufel mit Beginn ca. 18:00 Uhr verwandelt sich der Ort in ein wahres Höllenspektakel! Bereits beim ersten Krampuslauf der Gschwandtner Höllenteufel im Dezember 2023 hat diese Brauchtumsgruppe bewiesen, dass sie ein Spektakel der Superlative veranstalten können. Und dies wird am 13.12.2025 sicher mit folgenden Gruppen sicher getoppt werden:

Aus Nebel, Rauch und Schatten erheben sich die:

Tartaros-Pass

Viechtwanger Tramboch Teufeln

Aurachtola Bergteufeln

Devils of Destruction

Spitzberger Schiachperchten

Traunsee Teufel

D`zwiedan Lausbuam

Konrada Höllnbruat

The Bad-Devils

Pinsdorfer Pecus Pass

Rossleithner Höllnbruat

Agathola-Schiachperchten

Gschwandtner Höllnteufel

Klauswoid Teifen

Reindlmühler Schluachtn Kramperl

Rinnerkogl Pass

Viechtauer Schiachperchten

Dewigwendt Pass

Kreuzrunsn Teufeln

Laakirchner Traunteifln

Taurus Pass Altmünster

Traunstoapass

Bereiten Sie sich vor auf Funkenflug, Kettenrasseln und infernalisches Treiben – dieser Abend wird nichts für schwache Nerven!