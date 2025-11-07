Nach einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht in Schwanenstadt am 31. Oktober konnte die Polizei den flüchtigen Lenker ausforschen. Der 35-jährige Mann aus Wels zeigte sich geständig.

Unfall mit Sachschaden und anschließender Flucht

Am Freitag, dem 31. Oktober 2025, gegen 21:12 Uhr, ereignete sich in Schwanenstadt ein Verkehrsunfall, bei dem ein zunächst unbekannter Autofahrer mit seinem PKW gegen das geparkte Fahrzeug eines 49-Jährigen aus dem Bezirk Vöcklabruck prallte. Dabei wurde die gesamte rechte Fahrzeugseite des geparkten Autos beschädigt. Anstatt anzuhalten, die Daten auszutauschen oder die Polizei zu verständigen, entfernte sich der Unfallverursacher, laut Polizei, unerkannt vom Unfallort.

Polizei ermittelt mit Hilfe von Zeugen

Im Zuge umfangreicher Erhebungen durch die Polizeiinspektion Schwanenstadt sowie mehrerer Hinweise aus der Bevölkerung konnte der bislang unbekannte Fahrer am 6. November 2025 ausgeforscht werden. Es handelt sich um einen 35-jährigen türkischen Staatsangehörigen aus Wels, der sich bei der Einvernahme geständig zeigte.

Mehrere Verwaltungsübertretungen angezeigt

Der entstandene Sachschaden am Fahrzeug des 49-jährigen Geschädigten beträgt mehrere tausend Euro. Der 35-Jährige wird wegen mehrerer Verwaltungsübertretungen der Bezirkshauptmannschaft Vöcklabruck angezeigt.

Quelle: LPD OÖ