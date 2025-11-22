Zur Bergung eines PKWs wurden die Kräfte der FF Bad Goisern gegen Abend des 21. November 2025 alarmiert.

Ein Fahrzeuglenker dürfte wohl in der Dunkelheit eine Stützmauer übersehen haben, als er in eine Hauszufahrt einbiegen wollte. In der Folge saß das Kraftfahrzeug auf der Bodenplatte auf und ein Vorderreifen hing in der Luft. Rasche Hilfe kam dann von den herbeigerufenen Kräften der FF Bad Goisern.

Nach dem Absichern und Ausleuchten der Einsatzstelle wurden Hebekissen zum Einsatz gebracht, mit dem der PKW dann schonend angehoben und aus der misslichen Lage befreit werden konnte. Folglich konnte der Lenker seine Fahrt wieder fortsetzen und die Kräfte der FF Bad Goisern (mit Kommando- und Rüstlöschfahrzeug) wieder einrücken.

Fotos: FF Bad Goisern