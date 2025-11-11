Am Freitag, 28. November und Samstag 29. November 2025, lädt die Gemeinde Gschwandt herzlich zum traditionellen Adventmarkt in und vor der Volksschule ein. An beiden Tagen öffnet der Markt jeweils ab 14:00 Uhr seine Türen und bietet ein abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie.

Die Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf eine stimmungsvolle Atmosphäre und ein vielfältiges Angebot freuen: regionales Kunsthandwerk, liebevoll gefertigte Handarbeiten sowie handgemachte Köstlichkeiten wie Kekse, Marmeladen und vieles mehr laden zum Staunen, Probieren und Verweilen ein. Auch Bläsergruppen sorgen für musikalische Adventstimmung, während die örtlichen Vereine kulinarische Schmankerl am Vorplatz der Volksschule anbieten.

Für ein besonderes Rahmenprogramm ist ebenfalls gesorgt: Bereits am Freitagnachmittag erwartet die jüngsten Gäste um 14:30 Uhr eine Kinderlesung in der Bücherei, bevor um 16:00 Uhr das Adventkonzert der Volksschule in der Pfarrkirche adventliche Klänge in den Ort bringt. Am Samstag wird es um 16:00 Uhr besinnlich bei der Adventkranzsegnung in der Pfarrkirche, ehe um 18:00 Uhr der Nikolaus den Adventmarkt besucht und die Kinder mit seiner Ankunft erfreut.

Der Adventmarkt bietet die perfekte Gelegenheit, sich in gemütlicher Atmosphäre auf die bevorstehende Weihnachtszeit einzustimmen, besondere Geschenke zu entdecken und gemeinsam besinnliche Stunden zu genießen.