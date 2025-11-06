Exakt 228 Schülerinnen und Schüler machten sich mit 20 Lehrkräften bei der 16. Job Rallye auf den Weg, um sich über die Betriebe und Ausbildungswege im Salzkammergut zu informieren.

Gemeinsam mit der Bildungsregion Gmunden veranstaltet die WKO Bad Ischl diese Veranstaltung, bei der heuer 21 Betriebe ihre Werkstätten, Backstuben, Produktionshallen, Geschäfte, Hotels und Lokale für die Jugendlichen öffneten. In den zehn angebotenen Touren wurden an die 40 Lehrberufe vorgestellt. Barbara Göbl von der Bildungsdirektion Gmunden und Andreas Promberger von der WKO Bad Ischl sind sich einig, dass das Format der Job Rallye eine wichtige Hilfestellung für die Teilnehmenden der 8. Schulstufe ist. Die Entscheidung „Lehre oder Höhere Schule“ gilt es ja bereits in diesem Alter zu finden. Deshalb: Je mehr Informationen desto besser, um die richtige Wahl zu treffen. Für die Jugendlichen stellt sich der aktuelle Lehrstellenmarkt zurzeit sehr günstig dar: 49 lehrstellensuchenden Jugendlichen stehen 415 offene Lehrstellen im Bezirk Gmunden gegenüber.

An der Job Rallye nahmen die Schülerinnen und Schüler der MMS Gosau, Nestroy MS Bad Ischl, MS 2 Bad Goisern, SMS Ebensee, Welterbe MS Bad Goisern, Leopold-Hasner-Schule und der Praxisschule Bad Ischl teil.

Folgende Betriebe bildeten die Stationen der Job Rallye Salzkammergut 2025: