In Gschwandt ist Freitagmittag ein Autolenker mit einem PKW von der Fahrbahn abgekommen und mit Verkehrszeichen und der dahinterliegenden Böschung kolliidert.

Der Unfall passierte Freitagmittag auf der B120 Scharnsteiner Straße, Rabesberg, im Gemeindegebiet von Gschwandt. Ein PKW kam dort offensichtlich von der Fahrbahn ab, kollidierte mit Verkehrszeichen und der dahinterliegenden Böschung, danach überschlug sich das Auto, schlitterte über den Asphalt und kam in seitlicher Lage liegend zum Stillstand. Zwei Feuerwehren wurden zur Personenrettung nach einem Verkehrsunfall alarmiert. Der Lenker konnte sich zum Glück eigenständig aus dem Fahrzeug befreien, er war nicht eingeklemmt oder eingeschlossen.

Die Kräfte der Feuerwehr unterstützten in weiterer Folge den verständigten Abschleppdienst bei der Bergung des Unfallfahrzeuges. Die B120 Scharnsteiner Straße war im Bereich der Unfallstelle zwischen dem Kreisverkehr an der Kreuzung mit der L1306 Vorchdorfer Straße und Rabesberg für etwa eine Dreiviertelstunde gesperrt. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.