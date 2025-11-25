Auch heuer findet wieder der Salzkammergut-Krampuslauf als großartiges Brauchtums-Event am 7. Dezember 2025 im Goiserer Ortszentrum statt. Dabei wird sich der Marktplatz und die angrenzende Marktstraße wieder in einen Treffpunkt für Krampusse und Perchten, Nikoläusen und braven Engerln verwandeln.

Schon ab 16 Uhr kann man Punsch, Glühwein und andere Köstlichkeiten bei den zahlreichen Ständen genießen, und sich langsam auf das Spektakel einstellen.

Pünktlich um 18 Uhr beginnt der Kinder-Krampuslauf. Die etwas „kleineren“ Krampusse brennen darauf ihre Masken, Schellen und Hörner den unzähligen begeisterten Besuchern präsentieren zu können. Der Nikolaus bildet die Nachhut der Kinder-Krampusse, welcher beim Gemeindeamt direkt am Marktplatz kleine Geschenke an die braven Kinder verteilt.

Der Höhepunkt des Abends wird sicherlich der große Salzkammergut-Krampuslauf sein, der um 19 Uhr startet. Man darf schon gespannt sein auf die Vielfalt der Masken, Hörner und Felle, welche die Krampus- und Perchtengruppen mitsamt ihren Begleitern als Engerl, Nikolaus oder anderen Gestalten präsentieren werden. Die Gruppen werden durch Moderatoren mitsamt ihren Besonderheiten vorgestellt.

Wir, als Freiwillige Feuerwehr Bad Goisern freuen uns auf eine großartige Veranstaltung gemeinsam mit unzähligen Gästen aus Nah und Fern.

Programm Salzkammergut-Krampuslauf 2025:

Ab 16 Uhr: Tee- und Glühweinstanderl mit Adventbläsern am Marktplatz

Ab 18 Uhr: Kinder Krampuslauf

Einzug des Nikolaus, begleitet von Fackelträgern

Nikolausspiel – jedes Kind bekommt ein Nikolaus-Packerl

Ab 19 Uhr: Salzkammergut-Krampuslauf durchs Ortszentrum

