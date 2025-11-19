Ein Autofahrer geriet Mittwochabend aus unbekannter Ursache im Gemeindegebiet von Altmünster auf die Gegenfahrbahn der B145 und streifte einen Kombi.

Die Feuerwehr Altmünster wurde um 17:11 Uhr alarmiert und traf rasch an der Unfallstelle im Bereich Hochholz ein. Nach dem Absichern der Unfallstelle, war es die Aufgabe der Florianis die B145 freizumachen, was wiederholte Sperren nötig machte. Daher kam es infolgedessen zu langen Staus in beide Richtungen. Die anwesenden Beamten der Polizei übernahmen die Verkehrsregelung vor Ort.

Ein beschädigtes Auto wurde einem Abschleppdienst übergeben, das zweite für die Abholung vorbereitet. Dieser schwere Crash verlief glimpflich, daher war nur Sachschaden zu beklagen.

Nach rund neunzig Minuten waren die Aufräumarbeiten erledigt und die wichtige Straßenverbindung ins Salzkammergut wieder frei befahrbar. Die eingesetzten Einsatzkräfte der FF Altmünster rückten wieder in Sicherheitszentrum ein und konnte die Einsatzbereitschaft wieder herstellen, so die Feuerwehr.

Bericht und Fotos: FF Altmünster