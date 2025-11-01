So geht und so leben wir Inklusion! Seit geraumer Zeit trainieren ambitionierte Stocksportler/innen aus dem Feichtlgut Ohlsdorf unter Begleitung und Betreuung durch das Team um Ulrich Fitzinger, Leiter der Werkstätte im Feichtlgut in der UNION Stockhalle Gschwandt. Österreichweit gibt es im Bereich SPECIAL OLYMPICS die Sportart des Asphaltschießens auch in Turnier- und Meisterschaftsform. Die Begeisterung dieser Sportler kennt keine Grenzen, man muss sie oft ein bisschen „bremsen“ bei ihrem Übereifer.

Vor ein paar Tagen war es dann so weit. Erstmals fand nach Rücksprache mit dem Obmann der UNION Gschwandt Michael Uhl (auch er arbeitet im Feichtlgut Ohlsdorf) ein Asphaltstockturnier mit 2 Mannschaften des Feichtlgut Ohlsdorf, 2 Moarschaften der Lebenshilfe Ried und eine Mannschaft aus Wartberg statt. Fast profimäßig mit Stöcken und Wechselplatten ausgerüstet war der Treffpunkt der Moarschaften in der Stockhalle Gschwandt.

Von den Söcklern des Pensionistenverbandes Ortsgruppe Gschwandt haben sich Alfred Geyerhofer als Schiedsrichter und Rudi Wampl als Turnierleiter spontan zur Verfügung gestellt und den Turnierverlauf vorzüglich überwacht. Auch bei den Betreuern der Moarschaften war die Anspannung groß und die Sportler wuchsen förmlich über sich hinaus. Natürlich gab es vor dem Turnier taktische Besprechungen und Anweisungen der Teambetreuer. Am Ende waren ALLE Sieger vom 1 – 5 Platz. Natürlich bekam jeder Teilnehmer eine spezielle Medaille, die auch mit Stolz getragen wurde.

„Es war für uns ein tolles Erlebnis mit diesen besonderen Menschen ein derartiges Sporterlebnis durchführen zu können. Die Begeisterung war grenzenlos, herzlich und hat auch Spaß gemacht!“, so Alfred Geyerhofer im Gespräch. Auch Ulrich Fitzinger stieß ins selbe Horn und hofft auf Wiederholung dieses Sportereignisses. Diesen Wunsch werden die Stocksportler der PV Gschwandt und der UNION Gschwandt gerne nachkommen.