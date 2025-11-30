Am Samstag wurden die Feuerwehren aus St. Lorenz und Keuschen alarmiert. An der Drachenwand war es zu einem Brand in einem Werkstattgebäude gekommen.

Nur wenige Meter entfernt vom Brandobjekt, steht das gerade neu renovierte Wohnhaus. Die ersteintreffenden Einsatzkräfte starten sofort einen Innen- und Außenangriff. Besonders gefordert waren die Atemschutzträger im Dachboden der Werkstatt, welche voll mit Dämmungsmaterial war. Das Durchkämpfen zum Brandherd war nur auf allen vieren möglich.

Der zielgerichtet Löscheinsatz zeigte rasch Erfolg und die Flammen konnten schnell gelöscht werden. Der Löscherfolg wurde mit der St. Lorenzer Drohne aus der Luft kontrolliert. Die rasche Entdeckung bei Tageslicht und der schnelle Löscheinsatz haben größeren Schaden verhindert.

Der Einsatz konnte für die 102 Einsatzkräfte von Feuerwehren (St. Lorenz, Keuschen, Mondsee, Hof, Guggenberg, Badstuben), Rotem Kreuz und Polizei nach rund 2,5 Stunden beendet werden.

Text & Fotos: Christian Stoxreiter