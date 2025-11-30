Noch rechtzeitig vor dem beginnenden Weihnachtstrubel möchte Euch der Stelzhamerchor Ungenach-Kirchholz zum bekannten Ungenacher Adventsingen am Sonntag, den 21. Dezember 2025 in die Pfarrkirche Ungenach einladen.

Seit nunmehr über 50 Jahren leistet auch heuer unser Chor am letzten Wochenende vor Weihnachten seinen Beitrag zum adventlichen Veranstaltungskalender. In gewohnter Weise werden neben dem Chor die Ungenacher Bläser, eine Instrumentalgruppe und eine Sprecherin dabei sein, um ein stimmungsvolles und abwechslungsreiches Programm zu bieten. Es konnte neuerlich der Gmundner-Streich als Saitenmusik engagiert werden, der uns bereits beim „Singen am Bauernhof“ im August musikalisch begleitet hat. Unser Adventsingen ist dafür bekannt, dass ausschließlich traditionelle Advent- und Weihnachtslieder dargeboten werden, die jeder zu Weihnachten gerne hört. Eine besinnliche Stunde soll Euch auf Weihnachten einstimmen. Als musikalisches Gustostückerl wird das siebenstimmige Ave Maria von Franz Biebl zur Aufführung kommen, das Eure Herzen berühren möge.