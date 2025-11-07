Wenn am Samstag, 22. November, ab 13 Uhr der Duft von frischen Tannenzweigen und Weihnachtskeksen durch Pfaffing zieht, dann ist es wieder so weit: Der Weihnachtsmarkt von Caritas invita und dem Sozialhilfeverband Vöcklabruck öffnet seine Türen. In herzlicher Atmosphäre lädt der Markt zum Verweilen, Staunen und Gustieren ein – und vor allem zum Begegnen.

Wer besondere, handgefertigte Geschenke mit Sinn sucht, ist hier genau richtig. Die liebevoll gestalteten Produkte wurden von Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen in der invita–Werkstätte sowie von kreativen Hobbykünstler*innen aus der Region gefertigt. Gemeinsam zeigen sie eindrucksvoll, was möglich ist, wenn Herz, Handwerk und Unterstützung zusammenkommen. „Unser Weihnachtsmarkt ist für viele der Höhepunkt des Jahres“, sagt Alexandra Steiner, Leiterin der invita-Werkstätte in Pfaffing. „Die Menschen in den Werkstätten arbeiten seit Monaten mit großer Freude und Hingabe an ihren Produkten. Beim Markt können sie ihre Kreativität zeigen, ihre Werke persönlich präsentieren und echte Gemeinschaft erleben.“

In den Werkstätten entstehen mit viel Sorgfalt und Können Produkte aus Holz, Ton, Papier, Pailletten und Wolle. Besonders beliebt ist das Produkt „Weihnachten in der Tüte“, an dem auch Nadine mitgearbeitet hat: „Das hat mir eine besondere Freude gemacht, weil eine schöne Geschichte im Sackerl verpackt ist.“ Kathrin war im Vorfeld beim Adventkranzbinden dabei und freut sich darauf, die kunstvoll geschmückten Kränze am Markt verkaufen zu können.

Auch für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt: Glühwein, Bratwürstel, Maroni und Waffeln laden zum Genießen ein. Ein besonderes Schmankerl sind die frischen Bauernkrapfen, die vom Küchenpersonal des Bezirksalten- und Pflegeheims Pfaffing gebacken werden.