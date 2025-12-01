Bad Goisern, Dez. 2025 – Der Kripperlverein Bad Goisern feiert heuer sein 25-jähriges Bestehen und lädt aus diesem Anlass zur großen Krippenausstellung im katholischen Pfarrheim Bad Goisern ein. Am 13. Und 14. Dezember, jeweils von 9 bis 18 Uhr, können Besucherinnen und Besucher eine beeindruckende Vielfalt an handgearbeiteten Krippen bestaunen.

Ein zentrales Element der Ausstellung sind die Krippen, die jedes Jahr im Krippenkurs) des Vereins entstehen. Unter fachkundiger Anleitung bauen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre individuelle Krippe – heimatlich (alpenländisch) oder orientalisch, je nach persönlichen Vorstellungen und kreativer Ausrichtung. Die ausgestellten Werke geben einen faszinierenden Einblick in die Vielfalt und Kreativität des traditionellen Krippenhandwerks.

„Unsere Ausstellung verbindet Tradition, Handwerk und die besondere Atmosphäre der Adventzeit. Besonders stolz sind wir auf die Arbeit unserer Kursteilnehmer und die Vielfalt ihrer Krippen. Bei uns kann jeder Teilnehmer sein persönliches, individuelles Kripperl bauen, “ sagt Traudi Glas, Obfrau des Kripperlvereins Bad Goisern. „Wir freuen uns auf viele Besucher, die sich von der weihnachtlichen Stimmung im Pfarrsaal verzaubern lassen möchten.“

Für viele Besucher ein besonderes Highlight ist die Verlosungskrippe: heuer ein liebevoll gestaltetes heimatliches Laternen- Kripperl, das in jeder Wohnung Platz finden kann und das unter allen Besucherinnen und Besuchern verlost wird. Lose können während der Ausstellung erworben werden.

Der Pfarrsaal wird für die Ausstellung liebevoll und weihnachtlich dekoriert und bietet ein stimmungsvolles Ambiente, das perfekt auf die Adventzeit einstimmt. Der Veranstaltungsort ist barrierefrei zugänglich. Der Eintritt ist frei. Der Kripperlverein freut sich jedoch über Unterstützung – sei es durch den Kauf von Losen oder durch freiwillige Spenden. Für den kulinarischen Genuss sorgt das „Kripperl-Cafe“ mit Kaffee und hausgemachten Kuchen, die auch zum Mitnehmen angeboten werden. Der Erlös kommt der Vereinsarbeit zugute.

Veranstaltungshinweise auf einen Blick

Veranstaltung: Krippenausstellung – 25 Jahre Kripperlverein Bad Goisern

Ort: Katholisches Pfarrheim Bad Goisern, Untere Marktstraße 10, 4822 Bad Goisern

Termin: 13. Und 14. Dezember, jeweils 9-18 Uhr

Besonderheiten: Krippen aus dem Herbstkurs (heimatlich und orientalisch), heimatliches Laternen- Kripperl als Verlosungskrippe, weihnachtlich dekorierter Pfarrsaal, barrierefreier Zugang, Kripperl Cafe

Eintritt: frei – Unterstützung durch Loskauf oder freiwillige Spenden