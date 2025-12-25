Nach einem Verkehrsunfall auf rutschiger Fahrbahn wurde die Feuerwehr Vöcklabruck am Weihnachtsabend alarmiert. Ein Pkw kam von der Straße ab und landete im Eingangsbereich einer Fahrschule.

Die Aufgabe der Feuerwehr Vöcklabruck bestand darin, die Glasscheiben sowie herumliegende Fahrzeugteile von der Straße zu entfernen. Zusätzlich wurde das beschädigte Fahrzeug mithilfe von Rangierrollern gesichert und auf einem nahegelegenen Parkplatz abgestellt.

Bei dem Unfall wurde glücklicherweise niemand verletzt. Nach rund 45 Minuten konnten die Aufräumarbeiten abgeschlossen und der Einsatz beendet werden.

Quelle: FF Vöcklabruck