Mit einer besinnlichen Weihnachtsfeier ging am Donnerstag 18.12.2025 das Jahr für den Pensionistenverband Ortsgruppe Gschwandt im Gasthaus Silbermair in St. Konrad zu Ende. Mehr als 100 Mitglieder folgten der Einladung und verbrachten ein paar besinnliche und nette Stunden miteinander. Darunter auch Bgm. Fritz Steindl und Pfarrer Alois Kainberger. Nach einem köstlichen Mittagessen, das Pfarrer Kainberger mit einem Tischgebet segnete, eröffnete der Vorsitzende des PV Gschwandt Kurt Viertbauer den offiziellen Teil der Weihnachtsfeier und begrüßte alle Anwesenden recht herzlich. Er bedankte sich für das zahlreiche Erscheinen und bei seinem Team für die tolle Zusammenarbeit im vergangenen Jahr. Auch Bgm. Fritz Steindl richtete einige Grußworte an die Feiergemeinde und betonte auch die hervorragende Arbeit des Vereines und betonte seinen Stolz auf den PV seines Ortes.

Der besinnliche Teil wurde von Walter Rennhofer, dem „Hofmusikant“ des PV Gschwandt mit schönen Liedern passend zur Weihnachtszeit eröffnet. Schöne Geschichten zur Advent- und Weihnachtszeit wurden von Erna Binder und Herbert Roithner zwischendurch vorgetragen und mit Applaus bedankt. So vergingen die gemeinsamen Stunden viel zu schnell und mit freudigen Erinnerungen auf die Weihnachtsfeier 2025 traten alle wieder den Heimweg an.

Das Team des Pensionistenverbandes Ortsgruppe Gschwandt wünscht allen Freunden und Bekannten ein frohes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ins neue Jahr 2026 und vor ALLEM VIEL GESUNDHEIT und Freude!