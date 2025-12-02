„Eine unglaubliche Erfahrung“: Die drei EuroSkills TeilnehmerInnen aus dem Bezirk Gmunden, welche im dänischen Herning kürzlich bei der Berufs-Europameisterschaft EuroSkills 2025 teilnahmen, wurden mit einem Stern in der Wirtschaftskammer Gmunden gewürdigt.

Lisa Schögl (aus Altmünster) von der Konditorei Grellinger, Maximilian Lindlbauer (aus Grünau im Almtal) von der Danner Landschaftsbau GmbH sowie Hannes Sortsch (aus Oberneukirchen) vom „Das Traunsee Bootshaus“ überzeugten mit ihrem Können. Alle drei Teilnehmer freuten sich über großartige Erfolge in ihren jeweiligen Kategorien und erhielten für ihre herausragenden Leistungen die „Medallion for Excellence“.

In der WKO Gmunden wurde den jungen Spitzenkräften mit einem kleinen Imbiss und einer Aufmerksamkeit eine herzliche Anerkennung für ihr Engagement gezeigt (Maximilian Lindlbauer leider verhindert).

Für Hannes Sortsch ging es noch weiter: In seiner spärlichen Freizeit trainierte er für kommende Wettkämpfe und erkochte sich nun auch noch den ersten Platz und somit den Staatsmeister Titel bei den AustrianSkills. Damit löste er sich das goldene Ticket zur Weltmeisterschaft nach SHANGAI 2026, um Österreich erneut im Beruf Koch international zu vertreten.

Die Ergebnisse sind ein großer Erfolg und ein starkes Zeichen für die Top-Ausbildung und das Können unserer jungen Fachkräfte.

„Ihr zeigt, wie viel Talent und Zukunft in unserer Region steckt und wie beeindruckend stark unser Handwerk ist.“, betont Sigrid Schuster (Leiterin WKO Gmunden).