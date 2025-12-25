Die Gschwandtner Höllenteufel haben auch dieses Jahr einen großen Krampuslauf in Gschwandt veranstaltet. Der Riesenaufwand bei dieser Großveranstaltung mit mehr als 300 Mitwirkenden und über 1000 Besuchern erbrachte einen Reingewinn von 600,- Euro. Diesen Betrag und Süßigkeiten überbrachten Montag 22.12.2025 quasi als vorzeitiges Weihnachtsgeschenk die Mitglieder Rene BAMMER, Philip SCHÖGL, Thomas RAFFELSBERGER und Patrick AURINGER der Krabbelstubenleiterin Katharina SIEBERER, die sich natürlich sehr freute und sich auch herzlich bedankte.

„Es ist uns ein Bedürfnis, in unserem Vereinsort gutes zu tun und Menschen helfen zu können. Die Kids des Ortes haben einen der modernsten und schönsten Kindergärten mit neuem Zubau Krabbelstube und das tolle Personal hat noch viele Ideen zur Verbesserung. Diese Spende soll bei der Anschaffung eine Hilfe sein!“, so der Obmann der Gschwandtner Höllenteufel im Gespräch. In zwei Jahren gibt es dann einen Jubiläums Krampuslauf, der alles Dagewesene in den Schatten stellen wird! Seid also gespannt.