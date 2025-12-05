Am Donnerstagabend wurden die Gmundner Bergretter auf den Traunstein alarmiert. Zwei Bergsteiger gerieten gegen 16:30 Uhr beim Abstieg über den Mairalmsteig in Bergnot.

Ein 22-jähriger Mann kam auf 1400m Seehöhe mehrmals zu Sturz und verletzte sich, sodass ein weiterer Abstieg nicht mehr möglich war.

„Wir begannen sofort mit einer Mannschaft, darunter ein Arzt, aus dem Tal aufzusteigen. Parallel wurde der Notarzthubschrauber „Christophorus 14“ aus Niederöblarn nachalarmiert, da von diesem Hubschrauber auch in der Dunkelheit Rettungen durchgeführt werden können“, so die Bergrettung.

„Der Crew gelang es auch gegen 17:30 Uhr die beiden Bergsteiger mit einer Winde zu retten. Wir konnten auf etwa 1000m Seehöhe wieder umkehren“, berichtet die Bergrettung weiter.

Da wegen der geschlossenen Nebeldecke im Tal ein Anflug auf ein nahegelegenes Krankenhaus nicht möglich war, wurden beide Personen ins Krankenhaus Schladming geflogen.

Quelle: BRD Gmunden