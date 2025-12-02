Ein festliches Konzerterlebnis erwartet die Besucherinnen und Besucher am 21. Dezember 2026 um 18.00 Uhr in der prachtvollen Basilika St.Michael Mondsee. Auf dem Programm steht das Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach mit den Kantaten 1, 4 und 5, die die Weihnachtsgeschichte in strahlenden und zugleich berührenden musikalischen Bildern erzählen.

Für die solistischen Partien konnte eine hochkarätige Besetzung gewonnen werden: Die international renommierte Sopranistin Ulrike Hofbauer, die sich seit Jahren als Spezialistin für Alte Musik einen Namen macht, gestaltet die Sopranpartie. An ihrer Seite singen Isabell Czarnecki (Alt), Jan Hofstetter (Tenor) und Benjamin Sattlecker (Bass), die gemeinsam mit ihrer stimmlichen Präsenz und Ausdruckskraft dem Werk besondere Tiefe verleihen.

Unter der Leitung von Gottfried Holzer-Graf musizieren sie zusammen mit der Kantorei St. Michael Mondsee und dem auf historischen Instrumenten spielenden Consortium Lunaelacense, wodurch ein authentisches Klangbild entsteht, das die barocke Musik Bachs lebendig und unmittelbar erfahrbar macht.

Die Verbindung von Bachs meisterhafter Komposition, der feierlichen Atmosphäre der Basilika und der außergewöhnlichen musikalischen Besetzung verspricht einen Abend, der nicht nur auf die Festtage einstimmt, sondern das Publikum auch nachhaltig berühren wird.

Karten sind im Vorverkauf erhältlich bei der Trafik Schwaighofer Mondsee, im Klosterladen der Basilika sowie unter kantorei.mondsee@gmx.at oder an der Abendkassa in der Basilika.