Am 26. November 2025 fand in der Buchhandlung „Alte Kurdirektion“ in Bad Ischl die Vorstandswahl der Frau in der Wirtschaft Bezirksgruppe Gmunden statt. Mit großer Zustimmung wurde Ing.in Claudia Hindinger erneut zur Bezirksvorsitzenden gewählt. Auch Margit Pöll wurde als stellvertretende Bezirksvorsitzende bestätigt. Neu im Führungsteam ist Mag.a Brigitte Lerperger, die als Nachfolgerin von Elfriede Höplinger, als zweite Stellvertreterin in den Vorstand nachgerückt ist. „Ich freue mich sehr auf die gemeinsame Zeit mit Margit und Brigitte im neuen Team. Für das erneute Vertrauen danke ich von Herzen. Ein besonderer Dank gilt auch Elfriede Höplinger, die unsere Bezirksgruppe fünf Jahre lang begleitet hat“, so Hindinger.

Die Feierlichkeiten zur Wiederwahl boten nicht nur Raum für unternehmerische Impulse, sondern man ließ auch des letzte Jahr Revue passieren. Im Anschluss sorgte eine Lesung der Unternehmerin Verena Thanner und die musikalische Umrahmung durch das Duo Scheck für eine gelungene Mischung aus Inspiration und Unterhaltung.

Frau in der Wirtschaft Gmunden setzt sich seit Jahren erfolgreich für die Sichtbarkeit, Vernetzung und Förderung von Unternehmerinnen in der Region ein. Mit dem bestätigten und erweiterten Vorstand blickt die Bezirksgruppe zuversichtlich in die Zukunft und plant weitere Initiativen zur Stärkung der weiblichen Wirtschaftskraft im Bezirk Gmunden.