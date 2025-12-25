Im Rahmen einer besinnlichen Feier in der Pfarrkirche Traunkirchen am Abend des 22. Dezember wurde das Friedenslicht an die Jugendgruppen des Bezirkes Gmunden verteilt.

Diakon Ing. Rudolf Schrödl blickte mit Freude auf eine gut gefüllte Kirche. Viele Jugendfeuerwehrmitglieder mit ihren Betreuern, Funktionäre aus Abschnitts- und Bezirksebene, aber auch Bürgerinnen und Bürger abseits der Feuerwehr waren der Einladung gefolgt.

Bei besinnlichen Texten und schöner musikalischer Umrahmung stimmte man sich gemeinsam auf das Weihnachtsfest ein und hob die Bedeutung des Friedenslichtes hervor – ein Licht das Mut macht, das Hoffnung bringt und welches das Miteinander stärkt.

Nach der feierlichen Übergabe verteilen die Feuerwehrjugendgruppen in den kommenden Tagen das Friedenslicht in ihren Heimatgemeinden von Haus zu Haus. Damit wird der Gedanke des Friedens in der Weihnachtszeit auch im Bezirk Gmunden weitergetragen und in viele Haushalte gebracht.

