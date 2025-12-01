Achtung, Zug fährt ab! In der Modellbahn-Miniwunderwelt im SEP-Einkaufspark beginnt jetzt mit der Adventzeit wieder die Hochsaison. Die Anlage ist die größte und auch schönste Modelleisenbahn in Oberösterreich. Die Züge schlängeln sich auf einer Fläche von 170 Quadratmetern durch detailreiche Landschaftsszenen aus dem Salzkammergut. Der Gmundner Verein hat in zigtausenden ehrenamtlichen Stunden eine erstaunliche kleine Welt im Maßstab 1:87 geschaffen.

Unzählige Züge brausen durch die Landschaft, aber es gibt noch wesentlich mehr zu sehen als nur Modelleisenbahnen: Vor dem nach Original-Bauplänen nachgebauten Schloss Ort wartet die Gisela auf ihre Fahrgäste. Beim Blick auf den Grünberg, mit dem Traunstein im Hintergrund, kann man noch die alten kleinen silbernen Gondeln bewundern. Im Gmundner Rathaus spielt ein Glockenspiel und auf der Drehscheibe des alten Bahnhofs von Attnang Puchheim werden qualmende, nostalgische Dampfloks gewendet. Der Circus Krone ist zu Gast, im Zoo tummeln sich die Besucher und wenn es Nacht wird in der Wunderwelt, wird über dem Schafberg ein Feuerwerk gezündet.

Die Miniwunderwelt im Zwischengeschoß des Salzkammergut Einkaufsparkes ist Modellbaukunst auf höchster Ebene und sowohl für Kinder als auch für Erwachsene einen Besuch wert.

Öffnungszeiten:

Samstag, 6. Dezember, 10:00 – 16:00 Uhr

Samstag, 13. Dezember, 10:00 – 16:00 Uhr

Samstag, 20. Dezember, 10:00 – 16:00 Uhr (mit Kleiner Mödellbahnbörse)

Samstag, 3. Jänner 2026, 10:00 – 16:00 Uhr

Warten aufs Christkind

Um die Wartezeit auf die Bescherung am Hl. Abend zu verkürzen, ist die Anlage auch am Mittwoch, 24. Dezember, von 10:00 bis 13:00 Uhr, geöffnet.

Fotos: Wolfgang Spitzbart