In Regau standen am Montag in der Nacht auf Montag zwei Feuerwehren, Rettung und Polizei bei einem Brand in einem Werkstättenpark im Einsatz.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr wurden in der Nacht auf Montag zu einem Brand einer Werkstätte in einem kürzlich neu errichteten Werkstättenpark in Regau alarmiert. Ein Winterdienstfahrer soll den Brand bemerkt und sofort Alarm geschlagen haben. Die betroffene Werkstätte brannte jedoch großteils aus, die Einsatzkräfte der beiden alarmierten Feuerwehren konnten den Brand binnen kurzer Zeit unter Kontrolle bringen. Den Einsatzkräften sofort ins Auge gestochen ist auch ein direkt am Brandort im Fassadenbereich aufgesprühtes Hakenkreuz. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, der Tatort wurde polizeilich gesperrt. Verletzt wurde niemand.