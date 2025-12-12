Mit der feierlichen Übergabe der Zertifikate durch die Leiterin der WKO Gmunden, Dipl.-Päd.in Sigrid Schuster, BEd MBA und Trainer DI Jürgen Hamader endete das Unternehmensentwicklungsprogramm „NEXT STEP“. Über sechs Monate arbeiteten die Teilnehmer in drei Workshoptagen und einem persönlichen Einzeltraining gezielt an ihrer Weiterentwicklung – mit dem Ziel, mehr Erfolg und Freude im unternehmerischen Alltag zu erreichen.

Im Fokus standen zentrale Zukunftsthemen wie digitale Transformation, künstliche Intelligenz, strategische Weiterentwicklung sowie der Austausch auf Augenhöhe im kollegialen Netzwerk. Das Programm bot einen idealen Rahmen, um den eigenen Status kritisch zu hinterfragen, neue Potenziale aufzudecken und finanzielle wie persönliche Erfolge vorzubereiten.

„NEXT STEP zeigt eindrucksvoll, wie viel Energie entsteht, wenn Unternehmerinnen und Unternehmer sich öffnen, voneinander lernen und mutig neue Wege gehen. Die Teilnehmer haben bewiesen, dass Weiterentwicklung keine Frage der Zeit, sondern der Entscheidung ist.“ betont Sigrid Schuster (Leiterin WKO Gmunden)