Mit strahlenden Augen und voller Energie erlebten die Kleinsten der Sektion Kinderturnen der Sportunion Gmunden ihre diesjährige Nikolaus-Turnstunde. Auch 2025 ließ es sich der heilige Nikolaus nicht nehmen, persönlich vorbeizuschauen und die jungen Turnerinnen und Turner in ihrer sportlichen Welt zu besuchen.

Schon beim Betreten der Turnhalle lag eine besondere Stimmung in der Luft. Unterschiedliche Bewegungsstationen begleiteten die Kinder durch ein abwechslungsreiches Programm. Die Übungsleiterinnen hatten ein buntes Bewegungsangebot vorbereitet. Vom Balancieren über kleine Hindernisbahnen bis hin zu spielerischen Partnerübungen, bei denen die Kinder ihren Mut, ihre Geschicklichkeit und ihre Freude an Bewegung unter Beweis stellten.

Als schließlich der Nikolaus zur Tür hereintrat, wurde es in der Halle schlagartig still. Mit seinem warmen Lächeln und den traditionellen Gewändern erlangte er sofort die Aufmerksamkeit der Kinder. Sichtlich erfreut beobachtete er die kleinen Athletinnen und Athleten, die ihm stolz ihre Turnkünste präsentierten. Der Nikolaus lobte die fröhliche Gruppe für ihren Fleiß und ihre Ausdauer und würdigte zugleich das Engagement der Betreuerinnen, die die Kinder das ganze Jahr über begleiten. Besonders aufmerksam lauschten die Kinder den vorgetragenen Gedichten, die der Nikolaus würdigte. Mitgebrachte Geschenke verteilte er an die sichtlich begeisterten Mädchen und Buben, die sie mit strahlenden Augen entgegennahmen.

Die festliche Begegnung brachte viel Freude in die Turnhalle und wird den jungen Turnerinnen und Turnern sicher noch lange in Erinnerung bleiben.