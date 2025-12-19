Timelkam. Am Sonntag, 11. Jänner findet in Timelkam das Gründungsfest der neuen gemeinsamen Pfarre Attersee statt. Diese ist Anfang Oktober im Rahmen des mehrjährigen Strukturprozesses der Diözese Linz aus dem bisherigen Dekanat Schörfling entstanden. Ab 9 Uhr ist das Eintreffen im Pfarrzentrum St. Josef, ab 10 Uhr der Festgottesdienst mit Bischof Manfred Scheuer. Im Rahmen des Gottesdienstes, zum dem alle 12 Pfarrgemeinden symbolische Beiträge leisten, findet die Amtseinführung des dreiköpfigen Pfarrvorstands statt: Pfarrer Janusz Zaba, Pastoralvorstand Christian Landl und Verwaltungsvorstand Christoph Ott. In einer Kinderecke sind währenddessen die Kleinsten beschäftigt.

„Wir feiern das glückliche Ende einer mehrjährigen Umstellungs- und Einführungsphase“, sagt Pfarrer Janusz Zaba: „Zugleich ist es ein Anfang und eine Herausforderung, nun gemeinsam neue Wege zu gehen, wie christliches Zeugnis in unserer heutigen Zeit sichtbar und lebendig wird.“

Der Pfarrvorstand bittet um Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder Fahrgemeinschaft. An jenem Sonntag finden in den anderen Gemeinden des neuen Pfarrgebiets keine Gottesdienste statt. Nach dem Festgottesdienst in Timelkam ist Zeit zum Beisammenstehen und um einander kennenzulernen.