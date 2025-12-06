Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich Freitagabend auf der A1

Am 05.12.2025, gegen 23:23 Uhr, verlor eine PKW-Lenkerin aus bisher unbekannter Ursache auf der A1 Westautobahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug. In weiterer Folge touchierte sie die Mittelleitschiene, überschlug sich und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand.

Ein nachkommendes Fahrzeug konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und kollidierte mit dem Unfallwrack.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Lenkerin aus dem Fahrzeug geschleudert. Ihr 3-jähriges Kind, das sich beim Eintreffen der Einsatzkräfte noch auf dem Beifahrersitz befand, wurde von Ersthelfern aus dem Fahrzeug gerettet.

Die Fahrerin erlitt schwere Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz und den Notarzt in das UKH Salzburg eingeliefert.

Die weiteren vier Unfallbeteiligten erlitten leichte Verletzungen und wurden in umliegende Landeskrankenhäuser gebracht.

Die ausgerückten Feuerwehren St. Georgen im Attergau und Attersee sicherten und beleuchteten die Unfallstelle, führten Reinigungsarbeiten durch und unterstützten den Abschleppdienst bei der Bergung der Fahrzeuge.

Die genaue Unfallursache ist Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

Quelle: FF St. Georgen i.A.