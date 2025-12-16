Nach einem tätlichen Angriff auf einen 67-jährigen Mann am Rathausplatz am Freitag in Gmunden bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung. Der Mann wurde offenbar im Zuge eines Streits von einem bislang unbekannten Täter vom Fahrrad gestoßen und verletzt.

Am 12. Dezember 2025 gegen 23:30 Uhr kam es am Rathausplatz in Gmunden vor einem Lokal zu einem Vorfall mit einem 67-jährigen Mann aus dem Bezirk Vöcklabruck. Nach bisherigem Ermittlungsstand entwickelte sich zunächst eine verbale Auseinandersetzung zwischen dem Mann und einem bislang unbekannten Täter.

Vom Fahrrad gestoßen und verletzt

Um eine weitere Eskalation zu vermeiden, stieg der 67-Jährige auf sein Fahrrad und wollte den Bereich verlassen. Laut Polizei lief der unbekannte Täter jedoch auf ihn zu und stieß ihn vom Fahrrad. Der Mann kam dadurch zu Sturz und zog sich Verletzungen unbestimmten Grades zu.

Zeuge konnte Angreifer nicht zurückhalten

Ein anwesender Zeuge versuchte, den Angreifer zurückzuhalten, was jedoch nicht gelang. Der verletzte 67-Jährige wurde in weiterer Folge mit der Rettung in ein Krankenhaus gebracht.

Polizei bittet um Hinweise

Zum Tatzeitpunkt war der Rathausplatz gut frequentiert. Die Polizei geht daher davon aus, dass weitere Personen den Vorfall oder Teile davon beobachtet haben könnten. Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall oder zu den beteiligten Personen geben können, werden ersucht, sich bei der Polizei Altmünster unter der Telefonnummer +43(0)59133 4101100 zu melden.

Quelle LPD OÖ