In den Mittagsstunden des 24. Dezember 2025 wurde die FF St. Agatha zu Aufräumarbeiten nach einem Verkehrsunfall auf den Pötschenpass alarmiert. Zwei PKW waren bei winterlichen Fahrbahnverhältnissen kollidiert, die Insassen blieben unverletzt.

Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab und regelte der Verkehr. Anschließend erfolgte das Freimachen der Bundesstraße sowie die Reinigung der Fahrbahn von Fahrzeugteilen und Verschmutzungen. Die Unfallfahrzeuge wurden durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert.

Die FF St. Agatha stand mit vier Einsatzfahrzeugen im Einsatz. Unterstützt wurden die Arbeiten durch die Polizei sowie ein Abschleppunternehmen.

Der Einsatz konnte nach rund einer Stunde beendet werden.