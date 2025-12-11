Es war wieder ein wirklich stimmungsvolles Adventkonzert am Mittwoch 10.12.2025 in der Lourdes Grotte Ohlsdorf. Daniela Obermayr, Daniela Konrad und Hermann Höller verzauberten mit ihren Stimmen und Instrumenten die Besucher, darunter auch die Bgm. von Ohlsdorf Ines Mirlacher mit Gatten in der bis auf den letzten Platz belegten Kirche. Mit dem Ambiente vor und in der Lourdes Grotte kam richtige vorweihnachtliche Stimmung auf. Und mit dem Adventkonzert der wirklich besonderen Art mit den selbst geschriebenen Texten und Melodien zogen die drei Vollblutmusiker mit den bezaubernden Stimmen die Zuhörer voll in ihren Bann. Ganz besonderes besinnlich und in die Herzen gehend war das umgetextete Ave Maria von Daniela Konrad. Spätestens dann war man in der Vorweihnachtszeit angekommen und der Sinn von Weihnacht wurde bewusst!

Insgesamt 11 Konzerte der besonderen Art sind in diesem Jahr von Daniela, Daniela und Hermann zu hören. In diesem Jahr sind die Eintritte frei, es wird um freiwillige Spende gebeten und pro Konzert wird die Möglichkeit einer sozialen Projektvorstellung gegeben. Beim Konzert in der Lourdes Grotte Ohlsdorf stellte Organisator der Naturfreunde Ohlsdorf Manfred Spitzbart das Projekt „Krankenhaus“ von Ohlsdorfs Pfarradministrator Samuel Chidiebere Ogwudile vor. Samuel C. ist seit 2021 in Ohlsdorf als Pfarrer tätig und erfreut sich mit seiner Ausstrahlung und Leidenschaft als Pfarrer großer Beliebtheit in der Pfarrgemeinde. Das Projekt Krankenhaus in seiner Heimat ist sein größtes Herzensanliegen und er hat schon sehr viel Erfolg erreicht. Entsprechend groß war auch die Spendenfreudigkeit der Besucher des Konzertes.

Einen nicht endenden Applaus gab es zum Abschluss der Veranstaltung und zur „Nachbesprechung“ waren alle Besucher noch zu einem Umtrunk durch die Naturfreunde Ohlsdorf eingeladen.