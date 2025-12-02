Am Sonntag, den 30. November 2025, fand in der Landesmusikschule Ebensee die zentrale Leistungsabzeichenverleihung des OÖ Blasmusikverbandes Bezirk Gmunden statt. Die feierliche Ehrung wurde von einem abwechslungsreichen Konzert des Bezirksjugendorchesters Gmunden unter der Leitung von Bezirkskapellmeister Christoph Wiesenberger umrahmt, bei dem die Jungmusiker:innen ein ansprechendes Programm präsentierten.

Organisiert von der Bezirksleitung Gmunden, erhielten auch vier junge Talente der Werkskapelle Laufen Gmunden-Engelhof ihre Leistungsabzeichen:

Matthias Viechtbauer – Junior-Leistungsabzeichen, Waldhorn, mit ausgezeichnetem Erfolg

Selina Pichelsberger – Bronzenes Leistungsabzeichen, Klarinette, mit ausgezeichnetem Erfolg

Dominik Pichelsberger – Bronzenes Leistungsabzeichen, Schlagwerk, mit ausgezeichnetem Erfolg

Johannes Hochmair – Silbernes Leistungsabzeichen, Schlagwerk

Auch der Gmundner Bürgermeister Mag. Stefan Krapf gratulierte den neuen Leistungsabzeichenträger:innen persönlich. Mit dem bronzenen Leistungsabzeichen haben Selina und Dominik Pichelsberger zugleich den Übertritt in das Vereinsorchester der Werkskapelle Laufen absolviert. Johannes Hochmair ist bereits ein fester Bestandteil sowohl im Vereinsorchester als auch im Bezirksjugendorchester. Als einer von fünf Musiker:innen der Werkskapelle wirkte er am Verleihungstag im Klangkörper des Bezirksjugendorchesters mit.

Das Jugendprogramm der Werkskapelle Laufen Gmunden-Engelhof – der Laufenten-Jugendclub – lädt Kinder und Jugendliche jeden Alters zum Mitmachen ein. Bereits ab etwa fünf Jahren kann mit Blockflöten-Unterricht und den Laufenten-Nachmittagen gestartet werden. Diese musikalische Früherziehung vermittelt nicht nur Freude am Musizieren und musikalische Grundkompetenzen, sondern auch das Gemeinschaftsgefühl im Verein.

Seit März gibt es zusätzlich einen Jugendclub für Kinder ab etwa zehn Jahren sowie für alle, die bereits ein Instrument im Laufenten-Jugendorchester spielen. Alle Termine und Informationen sind online unter www.wk-laufen.at verfügbar. Fragen und Anmeldungen zum Laufenten-Jugendprogramm nimmt Jugendreferentin Tanja Schobesberger gerne entgegen (Tel. 0650 57 00 685, E-Mail: jugendreferat@wk-laufen.at ).