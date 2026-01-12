Bad Goisern. Bereits zum zwölften Mal organisiert Musikschullehrer Christian Krenslehner das beliebte Volksmusikwochenende in der Landesmusikschule Bad Goisern. Das Seminar findet von Freitag, 20. Februar 2026, ab 16 Uhr, bis Sonntag, 22. Februar 2026, ca. 17:30 Uhr, statt.
Das Wochenende richtet sich an alle Volksmusikanten sowie an Interessierte, die in die alpenländische Volkskultur eintauchen möchten. Geprobt und erarbeitet werden traditionelle und neue volksmusikalische Weisen, technische Grundlagen auf dem jeweiligen Instrument, Ensemblespiel sowie das Zusammenspiel von Musik, Tanz und Lied.
Referenten und Instrumente
- Christiane Oberleitner – Harfe
- Alexander Rindberger – Tuba, Bariton, Kontrabass
- Leopold Schiendorfer – Seitlpfeife
- Hannes Preßl – Geige
- Hubert Tröbinger – Melodie- und Begleitgitarre
- Gottfried Hartl – Melodie- und Begleitgitarre
- Eunike Weiser – Hackbrett
- Rebekka Weiser – Zither, Hackbrett
- Gottfried Riedl – Steirische Harmonika
- Manfred Stieger – Steirische, Zither
- Renz Annemarie – Zither
- Norbert Rastl – Steirische
- Christian Krenslehner – Leitung, Volksliedsingen, Steirische, Zither
Alle Teilnehmer erhalten ein Liederheft mit alten und neuen Volksmusikstücken.
Öffentliche Veranstaltungen
Im Rahmen des Kurses finden zwei öffentliche Veranstaltungen statt:
- Kursabend mit der Referentenmusi: Samstag, 20. Februar, 19:30 Uhr, LMS Bad Goisern
- Volksmusiknachmittag: Sonntag, 22. Februar, 15:00 Uhr, LMS Bad Goisern
Anmeldung und Informationen
Anmeldungen bitte formlos an: krenslehner@hotmail.com
Weitere Infos: Christian Krenslehner, Tel. 0650/3874152, www.krensi-music.com
Zimmeranfragen
Salzkammergut Tourismus Marketing GmbH
Salinenplatz 1, 4820 Bad Ischl
Tel.: +43 6132 26909 400
Mail: badgoisern@salzkammergut.at
www.dachstein-salzkammergut.at
