Bad Goisern. Bereits zum zwölften Mal organisiert Musikschullehrer Christian Krenslehner das beliebte Volksmusikwochenende in der Landesmusikschule Bad Goisern. Das Seminar findet von Freitag, 20. Februar 2026, ab 16 Uhr, bis Sonntag, 22. Februar 2026, ca. 17:30 Uhr, statt.

Das Wochenende richtet sich an alle Volksmusikanten sowie an Interessierte, die in die alpenländische Volkskultur eintauchen möchten. Geprobt und erarbeitet werden traditionelle und neue volksmusikalische Weisen, technische Grundlagen auf dem jeweiligen Instrument, Ensemblespiel sowie das Zusammenspiel von Musik, Tanz und Lied.

Referenten und Instrumente

Christiane Oberleitner – Harfe

Alexander Rindberger – Tuba, Bariton, Kontrabass

Leopold Schiendorfer – Seitlpfeife

Hannes Preßl – Geige

Hubert Tröbinger – Melodie- und Begleitgitarre

Gottfried Hartl – Melodie- und Begleitgitarre

Eunike Weiser – Hackbrett

Rebekka Weiser – Zither, Hackbrett

Gottfried Riedl – Steirische Harmonika

Manfred Stieger – Steirische, Zither

Renz Annemarie – Zither

Norbert Rastl – Steirische

Christian Krenslehner – Leitung, Volksliedsingen, Steirische, Zither

Alle Teilnehmer erhalten ein Liederheft mit alten und neuen Volksmusikstücken.

Öffentliche Veranstaltungen

Im Rahmen des Kurses finden zwei öffentliche Veranstaltungen statt:

Kursabend mit der Referentenmusi: Samstag, 20. Februar, 19:30 Uhr, LMS Bad Goisern

Volksmusiknachmittag: Sonntag, 22. Februar, 15:00 Uhr, LMS Bad Goisern

Anmeldung und Informationen

Anmeldungen bitte formlos an: krenslehner@hotmail.com

Weitere Infos: Christian Krenslehner, Tel. 0650/3874152, www.krensi-music.com

Zimmeranfragen

Salzkammergut Tourismus Marketing GmbH

Salinenplatz 1, 4820 Bad Ischl

Tel.: +43 6132 26909 400

Mail: badgoisern@salzkammergut.at

www.dachstein-salzkammergut.at