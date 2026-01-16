An der Mauer eines Hauses endete am 15. Jänner 2026 die Autofahrt eines 16-jährigen Burschen aus dem Bezirk Vöcklabruck.

Der Jugendliche war Polizisten gegen 18 Uhr aufgefallen, während diese bei der Autobahnabfahrt St. Georgen im Attergau eine Verkehrskontrolle durchführten.

Auf der Flucht frontal gegen Hausmauer gekracht

Im Bereich eines Fast-Food-Restaurants kam ihnen der Wagen entgegen. Als der 16-Jährige nach rechts abbog und zunehmend beschleunigte, aktivierten die Polizisten Blaulicht und Folgetonhorn. Das Fahrzeug fuhr davon und wollte an einer engen Weggabelung nach links abbiegen. Auf dem glatten Untergrund geriet der PKW ins Schleudern und prallte frontal gegen eine Hausmauer.

Der Lenker blieb unverletzt, am Fahrzeug entstand Totalschaden. Der junge Fahrer war laut Polizei – seinem Alter entsprechend – nicht im Besitz einer Lenkberechtigung.

Quelle: LPD OÖ